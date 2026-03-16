Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı: 3 yaralı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Nahariya bölgesine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, saldırı sonrası binada yangın çıktı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da İsrail'i roket ve dronlar ile hedef almaya devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'in Nahariya bölgesine düzenlendiği roket saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası roketin isabet ettiği binada yangın çıktı.

İsrail ordusu, bölgeye düşen füzenin roket saldırısını önlemede başarısız olan bir hava savunma sistemine ait olabileceği yönündeki ilk bulguları yalanlayarak, bölgeye düşen cismin Hizbullah füzesi olduğunu açıkladı. - TEL AVİV

