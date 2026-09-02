Haberler

Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar hakkında kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Emet karayolunun 3'üncü kilometresindeki Çevreyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 43 ADA 162 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 43 AAH 004 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 43 AAH 004 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı

Bir gecede bütün hesaplar değişti
Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı

Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı
Türk turistleri üzecek karar! Tayland vize düzenlemesi için tarih verdi

Türk turistler akın ediyordu! Vize düzenlemesi için tarih verdiler
ABD'yi ayağa kaldıran saldırgan! Cinayetten önce yaptıkları kan dondurdu

Saatler sonra yapacaklarından kimsenin haberi yoktu! Ülke ayakta
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
Damada pozu anlatamadı, gelinin yanına geçip kendisi gösterdi

Görüntüyü izleyenler şaştı kaldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı