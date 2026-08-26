Haberler

Hırvatistan'da Kiliseye Pedofili Tazminatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan’da ilk kez bir rahip ve bağlı olduğu kilise yönetimi, çocuk istismarı nedeniyle tazminata mahkum edildi.

Hırvatistan'da ilk kez bir rahip ve bağlı olduğu kilise yönetimi, çocuk istismarı nedeniyle tazminata mahkum edildi. Mahkeme, mağdura 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Hırvatistan'da çocukken bir rahibin istismarına uğrayan bir vatandaş tarafından açılan davada Zagreb Bölge Mahkemesi, bir yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararı onayarak tazminat kararını kesinleştirdi. Böylece Hırvatistan'da ilk kez bir din görevlisi ve Hırvatistan Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kurum aleyhindeki pedofili davasında tazminat kararı verilmiş oldu.

Mağdura 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi

1997 yılı ekim ayında yaşanan olay sırasında Split kentindeki Aziz Frane Kilisesi'nin başrahibi olan Gracijan Gasperov'un cinsel istismarına maruz kalan ve bugün 44 yaşında olan mağdura, 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi. Hırvatistan basınındaki haberlere göre geçtiğimiz yıl Split kentindeki alt mahkemenin mağdur lehine aldığı karar, Zagreb Bölge Mahkemesi'nde üç hakimden oluşan heyet tarafından onaylanarak kesinleşti. Olay nedeniyle karara bağlanan 20 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masraflarının ise kilisenin rahibi ile kilisenin bağlı olduğu bölgesel kilise idaresi tarafından ödenmesine karar verildi.

"Bu kurum, sekiz yıl boyunca beni tükenişe sürükledi"

Mağdur, basına yaptığı açıklamada, "Bu, Hırvatistan'da bu türde verilen ilk karar olduğu için hakimlerin gösterdiği cesaret nedeniyle gurur duyuyorum. Kiliseye olan tüm inancımı kaybettim. Yaralarım iki kat daha arttı çünkü bu kurum, sekiz yıl boyunca beni tükenişe ve hatta intihara sürükledi. Şimdi mahkemenin önünde, bu sözlerimin arkasındayım" dedi.

15 yaşında istismara maruz kalan ve yıllarca psikolojik tedavi gören vatandaşın yaşadığı olay, ancak 2011 yılında yaşadıklarını başka bir rahibe anlatmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Gasperov hakkında ceza davası açılmadı

Gasperov, 2017 ve 2018 yıllarında kilise bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından dönemin Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in aldığı kararla görevden uzaklaştırıldı, Fransisken tarikatından çıkarıldı ve kilisede görev yapması yasaklandı. Ancak, olay zamanaşımına uğradığı için hakkında ceza davası açılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Aksaray’da araçta mahsur kalan yaşlı kadın 1,5 saat sonra kurtarıldı

Düşüncesizliği annesine hayatının en zor 1.5 saatini yaşattı!

Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4

Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
İtalya'da sağlık çalışanı, dağdaki kurtarma operasyonunda kayalıklardan yuvarlandı

Kurtarma operasyonunda facia! Kamera anbean kaydetti
Trabzonspor'a UEFA'dan kötü haber

Trabzonspor'a kötü haber!
Sakarya’da silah sevkiyatına operasyon: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sanki savaşa gidiyordu! Bagaj değil cephanelik