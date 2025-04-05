Hırsızlıktan Aranan Şüpheli, Polisten Kaçarken İntihar Girişiminde Bulundu

Hırsızlıktan aranan şüpheli havalandırmadan kaçamayınca intihara kalkıştı

KONYA - Konya'da hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, saklandığı apartmana kendini almaya gelen polis ekiplerini fark edince havalandırmadan kaçmak istedi. Buradan geçemeyince pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek emniyete götürüldü.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Afşin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranması olan Galip D.'nin sokak üzerindeki apartman dairesinde olduğunu belirledi. Adrese baskın yapan ekipleri fark eden Galip D., binanın havalandırmasından kaçmak istedi. Buradan geçemeyen Galip D., daha sonra teslim olmamak için pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerince ikna edilen Galip D. daha sonra teslim oldu. Gözaltına alınan Galip D. işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.