Hırsızlıktan Aranan Şahıs, İstanbul'da Tutuklandı

Hırsızlıktan Aranan Şahıs, İstanbul'da Tutuklandı
Esenyurt'ta polis kontrolü sırasında yapılan kimlik sorgulamasında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve bilişim hırsızlığı suçlarından 22 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş cezası olan H.K. yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde denetimler gerçekleştirildi. 13 Eylül Cumartesi günü ilçeye bağlı Mehterçeşme Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında şüpheli bir kişi

polis tarafından durduruldu. Kuşkulu kişi ile ilgili yapılan kontrollerde kimlik bilgileri tespit edilen H.K.'nın adli makamlarca arandığı tespit edildi. H.K.'nın yapılan GBT sorgulamasında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık da dahil çok sayıda suçtan 22 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. H.K.'nın ayrıca 88 bin 480 lira idari para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Polis kontrol noktasında yakalanan şüpheli, 14 Eylül tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

