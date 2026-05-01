Hırsızlık zanlısı hurda yüklü kamyonette yakalandı

Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince hurda yüklü kamyonette yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan aranması olan S.Z.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Ekipler, şahsın bulunduğu hurda yüklü kamyoneti teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre uzaktan izlenen araç, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan GBT kontrolünde S.Z.'nin "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı