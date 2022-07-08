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Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık yapmak isterken fark edilince arkasına bile bakmadan kaçtı

Bursa'da bisikletli şüpheli şahıs, motosikletten hırsızlık yaptığı esnada fark edilince geldiği bisikletle arkasına bile bakmadan kaçtı.

Bursa'da bisikletli şüpheli şahıs, motosikletten hırsızlık yaptığı esnada fark edilince geldiği bisikletle arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli şüpheli şahıs, bir fabrikanın bahçesinde park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheli, motosikletin çantasından hırsızlık yapmaya çalıştığı anda fabrikada bulunan bir kişi onu fark ederek bağırmaya başladı. Bağırma sesiyle birlikte panik yapan şüpheli geldiği bisiklete binerek arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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