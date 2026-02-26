İskenderun'da kamu kurumundan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.B. yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda: kamu kurum ve kuruluşundaki eşya üzerinde hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı