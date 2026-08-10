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Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan E.S. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.S., isimli şahsın hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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