Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.S., isimli şahsın hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı