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Hırsızlık suçundan aranan şahsı polis yakaladı

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Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan yaklaşık 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan yaklaşık 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 14 ayrı suç kaydı bulunan M.E.T., isimli şahsın 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 16 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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