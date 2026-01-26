Firari şahıs Koçarlı'da yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Koçarlı'da yürütülen çalışmalar kapsamında; Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (47) yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN