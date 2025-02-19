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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Şanlıurfa'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Şanlıurfa'da Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan hırsızlık suçlusu I.D. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahsın yakalanması için çalışma başlattı ve başarılı bir operasyonla gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 11 ay 25 gün aranması bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açıktan hırsızlık suçundan 14 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki İ.D. isimli şahıs yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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