Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 15 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan Alican Ö. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 15 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan aranan Alican Ö. (24), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
