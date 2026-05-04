Hırsızlık suçundan aranan şahıs Nazilli'de yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (28) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı