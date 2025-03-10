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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Darıca'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Darıca'da Yakalandı
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Bursa'da işlediği hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Y.Ö., Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bursa'da işlediği "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Bursa'da gerçekleştirdiği "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö.'nün (43) kentte olduğu tespit edildi. Darıca'da polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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