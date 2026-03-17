Bilecik'te 5 yıl 2 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.S.'yi yakaladı. Şahıs, Kurtköy köyünde bir işletmeye ait döküm sahasında ele geçirildi ve Gölpazarı Adli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, şahıs Bilecik'e bağlı Kurtköy köyünde bir işletmeye ait döküm sahasında yakalandı. Yakalanan E.S.'nin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması, "Ulusal Yargı Ağı Projesi" (UYAP) kayıtları doğrultusunda gerçekleştirildi.
Yakalanan şahıs, Gölpazarı Adli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı