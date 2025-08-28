Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Kayseri'de Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ö.'yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince il genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında 'hırsızlık' suçundan toplam 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.Ö. yakalandı. M.Ö.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

