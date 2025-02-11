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Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Jandarma Tarafından Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Jandarma Tarafından Yakalandı
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Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli kadın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bağ evinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan kadın şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli kadın şahıs İzmir'in Selçuk ilçesinde saklandığı bağ evinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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