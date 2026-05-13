Firari hırsız Sivas'ta yakayı ele verdi

Sivas'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Sorgulamalar sırasında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan P.C. yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görev alanında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı