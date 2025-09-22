Haberler

Hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay cezası bulunan şahıs Samsun'da yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olan Y.E.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı. Şahsın evine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde ikamet eden Y.E.Ç. (28) hakkında Alaşehir İlamat Bürosu tarafından 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, şahsın evinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.E.Ç., hakkında bulunan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
