Hırsızlık Suçundan 62 Yıl Hapis Cezası Olan Şükrü Y. Parkta Yakalandı

Konya'da hırsızlık suçundan 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Y., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla arandığı bilgisinin düşmesinden sadece 20 dakika sonra bir parkta yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve istihbarat verileri sonucu şüphelinin saklanabileceği alanlar belirlendi.

Şükrü Y.'nin arandığına dair bilginin düşmesinden kısa süre sonra harekete geçen ekipler, 20 dakika içinde Nişantaşı Mahallesi'ndeki bir parkta operasyon düzenledi. Hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı. İlk olarak Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şükrü Y., ardından yasal işlemleri tamamlanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - KONYA