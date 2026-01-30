Hırsızlık suçundan 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP