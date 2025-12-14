Haberler

Suç makinesi kadın daha fazla kaçamadı: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Güncelleme:
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta birçok hırsızlık gerçekleştiren 37 yaşındaki kadın, güvenlik kameralarına yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Daha önceki sabıka kaydı dikkat çekti.

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren suç makinesi kadın, güvenlik kameralarına yakalanınca yakayı ele verdi. Büyükçekmece'deki özel hastaneden bir görevlinin 10 bin lirasını ve çantasını, bir lokantadan ise sandalyede asılı duran içinde 55 bin lira değerinde altın ve 20 bin lira paranın olduğu çantayı çalan hırsızın, "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık", "kasten yaralama", "göçmen kaçakçılığı", "çocuğun kaçırılması, alıkonulması" gibi suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın önce güvenlik kameralarına ardından polis ekiplerine yakalandı. 9 Ağustos'ta Büyükçekmece'deki özel hastaneye müşteri gibi giren kadın, bir görevlinin 10 bin lirasını ve çantasını çaldı. 11 Aralık'ta ise bir lokantaya giren kadın, sandalyede asılı duran içinde 55 bin lira değerinde altın ve 20 bin lira paranın olduğu çantayı da çalarak uzaklaştı. Hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelinin Semra H.B. (37) olduğu belirlendi. Şüphelinin "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık", "açıktan hırsızlık", "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "göçmen kaçakçılığı", "çocuğun kaçırılması, alıkonulması" suçlarından sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin Silivri'deki adresine baskın yaptı. Operasyonda Semra H.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızın Esenyurt'taki bir zincir marketten 2 bin 400 liralık ürün çaldığı ve yine Esenyurt'ta bir telefon bayisinden 750 lira değerinde hoparlör çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. Suç makinesi kadının adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

