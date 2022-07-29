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Son dakika haberleri | Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi

Son dakika haberleri | Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak can verdi

Son dakika gündem haberi... Batman'da girdiği trafodan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 10 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Batman'da girdiği trafodan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 10 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerindeki 100.Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan trafo içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede hayatını kaybeden V.A.D. (30) isimli şahsın üzerinde ve çevresinde kablo kesmek için kullanılan pense, makas, tornavida vb. malzemeler bulundu. Kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin edilen şahsın çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

(Ekrem Aktaş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Karşıyaka Batman 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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