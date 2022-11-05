Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Afyonkarahisar'da hırsızlıktan dolayı 20'ye yakın suç kaydı bulunan şahıs gece kablo çalmak için tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti. Şahsın cesedini polis elektrik dağıtım şirketi ekipleri ile direkten indirdi.

Olay, kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri mahalleye gittiklerinde elektrik direğinin üst kısmında bir şahsın baş aşağı, sol ayağı direkte bulanan kablolara dolanmış vaziyette bir adet demir testere olduğu, direkte bulunan kabloların demir muhafaza sacının açıldığı ve elektrik direğinin topraklama kablosunun kesildiği tespit edildi. Ardından polisin haber vermesi ile olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yardımıyla direğin üstünde hayatını kaybeden şahıs aşağı indirildi. Şahsın kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak ceset Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede şahsın isminin S.K., olduğunu ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın kabloları çalmak için direğin üstüne çıktığı ve bu yüzden öldüğü öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi aile üyelerine teslim edilirken, şüphelinin hırsızlıktan dolayı 20'ye yakın suç kaydının olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR