Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti: 1'i kadın 3 hırsız otomobili böyle çaldı Antalya'da biri kadın üç kişinin, park halindeki otomobili rahatlıkla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti: 1'i kadın 3 hırsız otomobili böyle çaldı

ANTALYA - Antalya'da biri kadın üç kişinin, park halindeki otomobili rahatlıkla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 2 gün önce saat 02.18 sırasında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Kesik Minare Cami önünde meydana geldi. Esnaf Cemil Avaç, Murat 131 Doğan model otomobilini park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek üzere yola çıkan Avaç, otomobilinin yerinde olmadığını gördü ve durumu polise bildirdi. Avaç, otomobilin bulunup biran önce kendisine teslim edilmesini bekliyor.

"Hırsızlık anı kamerada"

Öte yandan otomobilin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kadının otomobilin kapısını açıp, bir süre içeride oturduğu daha sonra yanından yürüyerek ve bisikletle giden 2 kişiyle ileride konuştuğu görüldü. Burada 3 kişi yaklaşık bir dakika konuştuktan sonra, kadının ve erkeğin kafasına geçirdikleri kapüşonla yeniden otomobile gelip bindiği ve daha sonra elinde malzemeyle üçüncü kişinin de araca bindiği anlar yer aldı. Bir süre daha aracın içinde zaman geçiren 3 kişi daha sonra otomobili çalıştırarak bölgeden ayrıldı. Kadın başta olmak üzere 3 kişinin rahat tavırları ise pes dedirtti.

"Rahat çalışıyorlar"

Otomobilin sahibi Cemil Avaç, akşam işten geldikten sonra her zamanki gibi evinin önüne park ettiğini söyledi.

Sabah aracının yerinde olmadığını gördüğünü anlatan Avaç,"Kamera kayıtlarına baktım bir bayan ve 3 kişi içine biniyor. Çok rahat çalışıyorlar. Burada polislerimize güveniyorum. Aracımı bulacaklardır. Ama nasıl geri gelir bilemiyorum. 1983 model Murat 131 Doğan'dı, aracımız eski ama bakımlıydı. Her gün işe gidip geliyorduk. En iyi araba anahtarı kendimizin olanındır. Bize yetiyordu, inşallah bulunur" dedi.

"Kısa zamanda bulunsun"

Kamera kayıtlarındaki kişileri daha öncede mahallede gördüğünü ifade eden Avaç, " Bu zamana kadar böyle bir şey başıma gelmemişti. Normalde kilitliydi. Ama kapının birinde oynama yapmışlar. Kadın geliyor, arkasından erkekler geliyor ve götürüyorlar. Bizde götürülebilecek yerlere baktık. İnşallah kısa zamanda bulunur aracım" diye konuştu.