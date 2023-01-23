Hırsızların dadandığı köyde vatandaşlar çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu

SİVAS Sivas'ın Kangal ilçesinde hırsızlar nedeniyle zor günler yaşayan köy sakinleri çareyi köye güvenlik kamerası sistemi kurmakta buldu.

Sivas'ın Kangal ilçesi Kalkım köyünde yaşanan bir çok hırsızlık köylüyü canından bezdirdi. Hırsızlara karşı çözüm arayan köy sakinleri çareyi güvenlik kamerası sistemi kurmakta buldu. Köyün giriş ve çıkış ve muhtelif yerlerine taktırıldıkları güvenlik kameraları sayesinde hırsızlık olaylarının önüne geçildi. Köy girişine ı "Dikkat bu köy kamera ile izlenmekte" yazılı tabela asıldı. Kameraların takılması ve tabelaların asılmasının ardından köyde hırsızlık yaşanmadı.

"Hırsızlarla baş edemediğimiz için böyle bir çözüm yolu bulduk"

Kalkım köyü eski muhtarı ve birinci azası Şükrü Akpınar, hırsızlarla baş edemediklerini ve çareyi köye kamera taktırmakta bulduklarını belirterek, "Buraya çok yabancı insan geliyor, yaz mevsimlerine 30-40 araç geliyor. Bizde hırsızlıktan korunmak için, köyümüzün güveliği için kamera kurduk. Köy içerisinde sürekli hırsızlık oluyordu. Bizim müracaatımızın üzerine bu köye kamera koydular. Turizm köyü olduğu için, buraya gelen yabancıların güvenliği için bu kameraları taktırdık. Biz köylüler olarak hırsızlarla baş edemediğimiz için böyle bir çözüm yolu bulduk. Köyde yaşayan herkes memnun kameralardan. Bu tabelayı ve kameraları koyduktan sonra hırsızlık hiç olmadı. Köy güvensiz olduğu için geliyorlardı ama şuan gelmiyorlar. Köyde yazları 30-40 tane ev oluyor, kış mevsiminde de ev sayısı 10'a düşüyor. Genelde bakır eşyası çalıyorlar. Ev içerisine girip halı, kilim ve değerli eşyaları çalıyorlar "dedi.