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Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada

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Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs, mazgalları el arabalarına yükleyerek kaçtı.

Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Hırsızlık Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise farklı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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