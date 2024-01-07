Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Hırsızlık Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise farklı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.