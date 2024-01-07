Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada
Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs, mazgalları el arabalarına yükleyerek kaçtı.
Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kameraya yansıdı.
Hırsızlık Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise farklı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.