Hırsızın Ayağına Kereste Düşmesine Rağmen Hırsızlık Devam Etti

Sultangazi'de iki hırsızdan biri, dükkanın önündeki kerestelerin ayağının üzerine düşmesine rağmen hırsızlığa devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 03.30 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin önüne gelen iki şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra keresteleri çalmak için harekete geçti. Ardından istiflenmiş kerestelerden çalmaya başladı. Bu sırada şüphelilerden biri, kaldırmaya çalıştığı keresteleri, dağılmasının ardından ayağına düşürdü. Acı içinde kıvranan hırsız, bir süre sonra iki keresteyi omuzlayarak oradan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, ayağına keresteleri düşüren şahsın acı içinde kıvrandığı ancak bir süre sonra keresteleri taşımaya devam ettiği görülüyor.

Dükkana geldiklerinde kerestelerin dağıldığını gördüğünü söyleyen Recep Bozkurt, "Kamera kayıtlarına baktığımızda ise, burada bir kereste hırsızlığı olmuş. Keresteler çocuğun ayağının üzerine düşüyor, ayağı sakatlanıyor. Arka tarafa doğru koşuyor falan. Geliyor tekrar keresteleri omuzluyor ve dört tane kalası çalıp gidiyorlar. Yani bunu ihtiyaçtan dolayı almış olsalardı, bugün gün içinde gelip helallik alırdı. Büyük ihtimal tabi hırsızlıktan vazgeçmediler. Dediğim gibi sakat ayakla bile tekrardan keresteleri omuzlayıp götürüyorlar. İyi niyetli olmadıkları apaçık ortada" dedi. - İSTANBUL