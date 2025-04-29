Hırsız, Çaldığı Motosikletle Kayıplara Karıştı

Çaldığı motosikletle turlayan hırsız, üşüyünce balkonda asılı olan ceketi giyerek kayıplara karıştı

Vahit Can Gülşen: "Motosikleti dışarı çıkartıp binip yoluna devam ediyor ve hiç kimsenin haberi de olmuyor"

HATAY - Hatay'da bir apartmanda park halinde bulunan motosikleti çalan hırsızın bir süre sonra başka bir evin balkonunda asılı olan montu çalarak gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeninahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan Vahit Can Gülşen isimli vatandaşa ait motosiklet, yaşadıkları apartmanın içerisinden çalındı. Şahsın apartman içerisine girerek, motosikleti çalıp gittiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahsın apartmana girerek motosikleti alarak rahat bir şekilde binadan ayrıldığı görüldü. Öte yandan şahsın başka bir evin balkonunda asılı olarak duran montu da ipten alarak motosikletle gözden kaybolduğu görüldü. Motosikleti çalınan Gülşen'in şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Motosikleti dışarı çıkartıp binip yoluna devam ediyor ve hiç kimsenin haberi de olmuyor"

Hırsız tarafından çalınan motosikletin sahibi Vahit Can Gülşen, "Olay gece 11 saatlerinde meydana geldi. Babamın adına olan bir motosikletti. Motosiklet kameranın altında duruyordu. Şahıs gece apartmana giriyor. Kendi motosikleti gibi ona doğru yürüdü. Motosikleti çıkartmaya çalışırken yere düşürüyor. Motosikleti dışarı çıkartıp binip yoluna devam ediyor. Hiç kimsenin haberi de olmuyor. Kameranın önünde, şahsın yüzü her şeyi görünüyor. Bir an önce şahsın bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.