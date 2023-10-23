Hiranur Vakfı Kurucusunun Kızının Evlendirilmesi Davasında Karar Verildi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması davasında mahkeme kararını açıkladı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e 16 yıl 8 ay, imam nikahlı Kadir İstekli'ye ise 30 yıl hapis cezası verildi.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin görülen davada mahkeme kararını verdi. Anne Fatıma Gümüşel hakkında 16 yıl 8 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel' hakkında ise 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise 30 yıl hapis cezasına hükmetti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla zorla evlendirdiği ve cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın 17 Temmuz'da görülen duruşmasında baba Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etti. 9 Ekim'de görülen duruşmada ise Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel ve tutuklu sanık Kadir İstekli hazır edildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Yaklaşık 4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. İmam nikahlı evlendirildiği tutuklu sanık Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına hükmedildi. Öte yandan, kararın ardından anne Fatıma Gümüşel'e yakalama kararı verilirken sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - İSTANBUL