Hipotermi Geçiren Göçmen Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde karlı arazide hipotermi geçiren düzensiz göçmen helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Gürpınar ilçesine bağlı Çörekli Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ülkeye yasadışı yollardan giren ve soğuk havadan dolayı arazide hipotermi geçiren 20 yaş erkek göçmen şahıs için helikopter ambulans havalandı. Karlı araziye iniş yapan helikopterle alınan şahıs, ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi nakledildi. - VAN