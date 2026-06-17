Hindistan'dan tıp fakültesi sınavında kopya çekilmesini engellemek için Telegram'a erişim engeli
Hindistan hükümeti, tıp fakültesi giriş sınavında kopya çekilmesini önlemek amacıyla Telegram'a 22 Haziran'a kadar erişimi geçici olarak engelledi. Telegram karara itiraz için mahkemeye başvurdu.
Hindistan hükümeti, tıp fakültesi sınavına girecek olan adayların kopya çekmelerini engellemek amacıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'a geçici süreliğine erişimi engelledi.
Hindistan'da dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim geçici süreliğine engellendi. Hükümet, söz konusu kararı tıp fakültesine giriş sınavında adayların kopya çekmesini engellemek amacıyla aldı. Erişim engelinin 22 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı.
Hindistan merkezli hukuk firması Bar and Bench, Telegram'ın Hindistan hükümetinin kararına itiraz etmek üzere mahkemeye dilekçe sunduğunu aktardı.
Hindistan'da geçtiğimiz ay, sınav sorularının sızdırıldığına dair iddialara yönelik başlatılan soruşturmanın ardından tıp fakültelerine giriş için düzenlenen önemli bir sınav iptal edilmişti. - YENİ DELHİ