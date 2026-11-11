Hindistan'ın Assam eyaletinde lokomotif dahil 6 vagon raydan çıktı, 7 kişi yaralandı

Hindistan'ın Assam eyaletinde lokomotif dahil 6 vagon raydan çıktı, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Assam eyaletinde Guwahati yakınlarında yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonu raydan çıktı ve 7 kişi yaralandı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken kazanın nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'da yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati şehri yakınlarında Assam-Kalküta-Sairang seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Kazada, yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lokomotif içerisinde kaydedilen görüntüler, makinistin fren basıncının düşmediğini ve imdat frenini çekmesine rağmen frenlerin tutmadığını söylediği duyulurken, lokomotifin daha sonra barikata çarptığı ve raydan çıktığı görüldü.