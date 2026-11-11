Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hindistan'ın Assam eyaletinde lokomotif dahil 6 vagon raydan çıktı, 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Assam eyaletinde Guwahati yakınlarında yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonu raydan çıktı ve 7 kişi yaralandı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken kazanın nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati şehri yakınlarında Assam-Kalküta-Sairang seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Kazada, yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lokomotif içerisinde kaydedilen görüntüler, makinistin fren basıncının düşmediğini ve imdat frenini çekmesine rağmen frenlerin tutmadığını söylediği duyulurken, lokomotifin daha sonra barikata çarptığı ve raydan çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir22

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir! İşte o isimler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı48

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!46

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı53

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı