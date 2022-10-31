- Hindistan'daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 141 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.

- Hindistan'daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 141 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprünün dün çökmesi sonucu yaşanan facia ile ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Polis, tutuklananlar arasında köprünün bakımı ve işletilmesi için geçtiğimiz mart ayında 15 yıllık sözleşme imzalayan Oreva Group'un yöneticileri, köprüdeki bilet memurları ve güvenlik görevlilerinin bulunduğunu ifade etti. Başmüfettiş Ashok Yadav, facia ile ilgili polisin özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu belirterek, "Suçluların kaçmasına izin vermeyeceğiz. Kimseyi bağışlamayacağız" dedi.

Oreva Group'a ise Gujarat eyaleti tarafından cinayet, cinayete teşebbüs ve diğer ihlallerden dava açıldı.

Faciada 141 kişi öldü

Üzerinde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çökmüş, faciada 141 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar en az 177 kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi olduğu döneminde inşa edilen yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprü, 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açılmıştı.