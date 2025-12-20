Yolcu treni fillere çarptı! Kahreden görüntüler
Hindistan'ın Assam eyaletinde yolcu treninin fil sürüsüne çarpması sonucu 7 fil telef oldu, 1 fil yaralandı.
- Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu treni raylara giren fil sürüsüne çarptı.
- Kazada 7 fil öldü ve 1 fil yaralandı.
- Trenin 5 vagonu raydan çıktı.
Hindistan'ın Assam eyaletinin Hojai bölgesinde yolcu treni, raylara giren fil sürüsüne çarptı. Trenin 5 vagonu raydan çıktı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, 7 filin telef olduğu, 1 filin ise yaralandığı belirtildi.
MAKİNİST ACİL FRENİ ÇEKTİ AMA YİNE DE ÇARPTI
Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği aktarıldı. Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa