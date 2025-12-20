Haberler

Yolcu treni fillere çarptı! Kahreden görüntüler

Yolcu treni fillere çarptı! Kahreden görüntüler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Assam eyaletinde yolcu treninin fil sürüsüne çarpması sonucu 7 fil telef oldu, 1 fil yaralandı.

  • Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu treni raylara giren fil sürüsüne çarptı.
  • Kazada 7 fil öldü ve 1 fil yaralandı.
  • Trenin 5 vagonu raydan çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinin Hojai bölgesinde yolcu treni, raylara giren fil sürüsüne çarptı. Trenin 5 vagonu raydan çıktı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, 7 filin telef olduğu, 1 filin ise yaralandığı belirtildi.

MAKİNİST ACİL FRENİ ÇEKTİ AMA YİNE DE ÇARPTI

Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği aktarıldı. Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Konyaspor galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Tam 7 hafta sonra kazandım derken 90+3'te gelen golle yıkıldılar
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kentin üzerini kapladı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
title