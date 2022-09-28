Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 25 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Lakhimpur kentinde bir yolcu otobüsü, kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde 50 yolcunun bulunduğu ve kazanın otobüsün Dhaurhara'dan Lakhimpur'a gittiği sırada köprüde meydana geldiği bildirilirken, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığını aktarıldı. Yetkililer, yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti. - YENİ DELHİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa India 3. Sayfa Haberler

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