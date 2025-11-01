Hindistan'da Tapınakta İzdiham: 12 Ölü

Hindistan'da bir tapınakta çıkan izdiham sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde Hindular, Hinduizm'in kutsal günlerinden biri olan "Ekadashi" nedeniyle Swamy Venkateswara Tapınağı'na akın etti. Tapınakta izdiham çıkarken, çelik korkuluklar çöktü. Polis 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. - ANDHRA PRADESH