Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 32 ölü 3. Sayfa Haberleri Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 32 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 32 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Düğün alayını taşıyan otobüsün kontrolden çıkması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütürken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada kazayı "yürek parçalayıcı" olarak tanımlarken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. - YENİ DELHİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uttarakhand India 3. Sayfa Haberler

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