Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Hindistan'da Mühimmat Fabrikasında Patlama: 8 Ölü, 7 Yaralı

Hindistan'da Mühimmat Fabrikasında Patlama: 8 Ölü, 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Bhandara bölgesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Hindistan'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde yer alan Bhandara bölgesinde bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlama nedeniyle fabrikanın çatısının çöktüğü, en az 14 işçinin mahsur kaldığı ifade edildi. Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - MUMBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Bu kez Almanya'yı fethetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.