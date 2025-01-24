Hindistan'da Mühimmat Fabrikasında Patlama: 8 Ölü, 7 Yaralı

Hindistan'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde yer alan Bhandara bölgesinde bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada patlama nedeniyle fabrikanın çatısının çöktüğü, en az 14 işçinin mahsur kaldığı ifade edildi. Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - MUMBAİ