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Hindistan'da düşen nakliye uçağında 5 asker öldü

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Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağı, Assam eyaletinde iniş sırasında düştü. Kazada 5 asker hayatını kaybetti. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor, soruşturma sürüyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının düştüğü kazada 5 askerin öldüğü açıklandı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının Jorhat bölgesindeki üsse iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kazada bilanço belli oldu. Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, rutin görev sırasında kaza geçiren 5 askerin öldüğü ifade edildi. Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AN-32 uçağın karıştığı son büyük kaza, 2019'da Çin sınırına yakın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana gelmiş ve 13 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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