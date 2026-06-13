Hindistan'da düşen nakliye uçağında 5 asker öldü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının düştüğü kazada 5 askerin öldüğü açıklandı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının Jorhat bölgesindeki üsse iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kazada bilanço belli oldu. Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, rutin görev sırasında kaza geçiren 5 askerin öldüğü ifade edildi. Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AN-32 uçağın karıştığı son büyük kaza, 2019'da Çin sınırına yakın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana gelmiş ve 13 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı