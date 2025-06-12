Hindistan'da Air India Uçağı Kalkıştan Sonra Düştü

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Hindistan'da Air India'ya ait Boeing 787-8 Dreamliner modeli yolcu uçağı, Ahmedabad-Londra seferini yaparken kalkıştan hemen sonra düştü. Uçakta 242 kişi bulunuyordu ve olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad- Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı havalimanından kalkıştan saniyeler sonra düştüğü belirlendi.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Ahmedabad'dan 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada elde edilen ilk verilere göre, 232 yolcu ve 10 mürettebat ile havalanan uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğu belirtildi. Uçağın, kalkış yaptıktan sonra 1 dakikadan daha kısa sürede düştüğü öğrenilirken Ahmedabad'daki havalimanındaki seferler de durduruldu. Havalimanında kurtarma çalışmalarına başlanırken Gatwick Havalimanı'ndan yapılan açıklamada yolcu uçağının yerel saatle 18.25'te iniş yapmasının planlandığı kaydedildi. Uçakta 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının bulunduğu açıklandı.

Hindistan Havacılık Bakanı Kinjarapu Ram Mohan Naidu yaşananların ardından şoke olduklarını ifade etti.

Uçakta 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının bulunduğu açıklandı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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