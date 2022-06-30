7 katlı bina çöktü Hindistan'ın Mumbai şehrinde 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Hindistan'ın Mumbai şehrinde 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Binadaki sıvanın parçalandığını fark eden bölge halkı, bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardı. Hindistan'ın Mumbai şehrinin Kalbadevi bölgesinde bulunan 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, bölge halkının bina sıvasının parçalandığını fark etmesi üzerine bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardığını belirtti. Yetkililer, yerel saatle 14.00'te meydana gelen olayda itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini ve 5 itfaiye aracı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. (Sohail Khan - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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