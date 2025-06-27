Hilvan'da Yanıcı Madde Taşıyan Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hilvan'da Yanıcı Madde Taşıyan Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yanıcı madde taşıyan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yanıcı madde taşıyan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hilvan yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan ve yanıcı madde taşıdığı öğrenilen araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası araç alev alırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişiden biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan diğer kişinin ise çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği henüz belirlenemezken soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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