Maltepe'de AVM'de kavga

Maltepe'de bulunan Hilltown AVM'de bir işletmede müşteri ile garson arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Hilltown AVM'de meydana geldi. İddialara göre, AVM içerisinde bulunan bir işletmede garson ile müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında araya giren işletme çalışanları saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kavganın büyümesi üzerine saldırgan şahıs, işletme çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşananlar o sırada alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın işletme çalışanları tarafından yürüyen merdivenlerde götürülerek uzaklaştırıldığı ve taraflar arasında tekme tokat kavga yaşandığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - İSTANBUL