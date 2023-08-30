Hifa'nın köpeği çalındı, geri istiyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde Hifa Çoban'ın (7) evlerinin önünde gezen 'Çıtır' isimli köpeği, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hifa, şüphelilerin köpeğini geri getirmesini istedi.

HATAY'ın Erzin ilçesinde Hifa Çoban'ın (7) evlerinin önünde gezen 'Çıtır' isimli köpeği, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Gözyaşı döken Hifa, şüphelilerin köpeğini geri getirmesini istedi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hifa Çoban'ın beslediği Maltese Terrier cinsi 'Çıtır' isimli köpek, evlerinin önünde gezerken motosikletli 2 şüpheli tarafından çalındı. Kısa süre sonra köpeğin evin çevresinde olmadığını fark eden Çoban ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, motosikletle evin önüne gelen 2 kişinin köpeği kucaklayarak götürdüğünü gören aile, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından gözyaşı döken Hifa Çoban, Çıtır'ı çok sevdiğini belirerek, şüphelilerin köpeğini getirmesini istedi.