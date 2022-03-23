Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı - Haberler

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Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden kablo çaldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden kablo çaldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Oymapınar hidroelektrik santralinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kablo çaldıktan sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından İ.Y. ve A.C. kovalamaca sonucu yakalandı.

2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli Alanya Cezaevine teslim edilirken olayın ardından kaçarak izini kaybettiren S.E.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Oymapınar, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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