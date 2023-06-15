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Hidroelektrik santrali arazisinde korkutan yangın

Hidroelektrik santrali arazisinde korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Van'ın Edremit ilçesindeki hidroelektrik santrali arazisinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Edremit ilçesindeki hidroelektrik santrali arazisinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santrali arazisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı arazide çıkan ot yangınına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Korkuya neden olan ve kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Van 3. Sayfa Haberler

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