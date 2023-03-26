Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü

Peru'da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arayan polis memurunun üzerine derin dondurucu düştü. Baygınlık geçiren polisin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Latin Amerika ülkesi Peru'da etkili olan Yaku Fırtınası nedeniyle şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana gelmiş, en az 8 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Lima'ya bağlı San Martn de Porres semtinden geçen Rimac Nehri kıyısındaki bir evde kurtarma operasyonuna katılan Joao Loyola adlı polis, operasyon sırasında ölümle burun buruna geldi.

ÜZERİNE DONDURUCU DÜŞTÜ

Toprak kaymasının yaşandığı bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu aramak üzere güvenlik halatı ile nehre doğru sarkıtılan polisin üzerine bir kısmı çöken evdeki derin dondurucu düştü.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aldığı darbenin etkisi ile bayılan polis memuru, kurtarma operasyonuna katılan meslektaşları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.