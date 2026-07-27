Haberler

Yasa dışı bahis operasyonu: 231 milyon liralık hareket, 22 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hesaplarında 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilen 31 şüpheliden 22’si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hesaplarında 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilen 31 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği ve hesaplarında toplam 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 22 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında hakkında işlem başlatılan 31 şüpheliden 22'si gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlarda, 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği yönünde tespit bulunan 31 şahsa ait hesaplardaki finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatılmış, şahısların Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde bulunan hesaplarının, PEKINBET uzantılı yasa dışı bahis sitesinde ödemelerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu şüphelilere ait banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleriyle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile kurulan koordinasyon neticesinde, şahısların hesaplarında toplam 231,3 milyon lira para hareketi olduğu tespit edilerek Takipli Siber Suç Soruşturması Faaliyeti başlatılmıştır. Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik 27 Temmuz tarihinde operasyon talimatı verilmiş olup, 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Hayko Cepkin: Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum

İfadeye çağrılan Hayko Cepkin sessizliğini ironik bir dille bozdu
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Ahbap soruşturmasında Feyza Altun da ifade verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Bu adamın aslında kim olduğunu duyunca şoke olacaksınız
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten